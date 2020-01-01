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«Лестер» разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ
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Футболисты «Лестера» нанесли крупное поражение игрокам «Вест Хэма» в домашнем матче 24-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «лис». В составе победителей дубль оформил Айосе Перес.В источнике
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«Лестер» одержал крупную победу над «Вест Хэмом»

Советский спорт вчера в 16:43 
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«Лестер» дома разгромил «Вест Хэм»

Матч ТВ вчера в 16:28
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«Лестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в домашнем матче АПЛ

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