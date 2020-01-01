«Лестер» разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ

Футболисты «Лестера» нанесли крупное поражение игрокам «Вест Хэма» в домашнем матче 24-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «лис». В составе победителей дубль оформил Айосе Перес.