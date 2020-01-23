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«Лестер» одержал крупную победу над «Вест Хэмом»
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Матч 24-го тура АПЛ Лестер Вест Хэм завершился в пользу хозяев 4:1. В составе победителей дубль оформил Айосе Перес. Еще по голу забили Харви Барнс и Рикарду.В источнике
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