«Лестер» одержал крупную победу над «Вест Хэмом»

Матч 24-го тура АПЛ Лестер Вест Хэм завершился в пользу хозяев 4:1. В составе победителей дубль оформил Айосе Перес. Еще по голу забили Харви Барнс и Рикарду.