Уотфорд — Лестер 1:1

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» и «Лестер» сыграли в результативную ничью. Лишь на 90-й минуте защитнику гостей Чилвеллу удалось открыть счет. Однако оставшегося времени хватило «Уотфорду», чтобы отыграться.