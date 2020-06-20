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Уотфорд — Лестер 1:1
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В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» и «Лестер» сыграли в результативную ничью. Лишь на 90-й минуте защитнику гостей Чилвеллу удалось открыть счет. Однако оставшегося времени хватило «Уотфорду», чтобы отыграться.В источнике
Подробнее о событии
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«Уотфорд» — «Лестер» — 1:1. Видеообзор матча АПЛ

Sport24.ru 13:17
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Красивый гол не помог «Лестеру» обыграть «Уотфорд» - видео

Евро-футбол.ру 13:51
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«Уотфорд» и «Лестер» сыграли вничью, команды обменялись голами в концовке матча

Спорт-Экспресс 09:26
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