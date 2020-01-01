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Летом «Арсенал» может расстаться сразу с 6 футболистами
Вести.Ru
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  • Soccernews.ru
Вырученные деньги с продажи футболистов "канониры" направят на усиление состава. Лондонский клуб заинтересован в покупке хавбека "Атлетико" Томаса Партея.В источнике
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«Арсенал» ближайшим летом готов избавиться от шести футболистов

Вести.Ru 08:49
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«Арсенал» готов этим летом продать шесть игроков

Soccernews.ru 07:47
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Летом «Арсенал» может расстаться сразу с 6 футболистами

Sport.ru 07:28
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