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Левандовски: «Не думаю о „Золотом мяче“, но верю, что все возможно»
PROСПОРТ Казахстан
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о «Золотом мяче».В источнике
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Левандовски не думает о «Золотом мяче»

Газета.Ru 22:50
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Левандовски: «Не думаю о „Золотом мяче“, но верю, что все возможно»

Sport24.ru 19:21 
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Роберт Левандовски оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

Soccernews.ru 18:38
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