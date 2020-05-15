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Левандовски назвал лучших «девяток» в мире
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о том, кого он считает лучшими «девятками» в мире.В источнике
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Левандовски назвал лучших «девяток» в мире

Sport24.ru 04:13 
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Левандовски назвал лучших «девяток» в мире: «Бензема, Вернер, Суарес, Агуэро и Мбаппе»

Sports.ru 03:00
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Левандовски включил Вернера в свой топ-5 центрфорвардов мира

Soccer.ru 00:55 
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