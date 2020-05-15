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Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.В источнике
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Левандовски назвал лучших «девяток» в мире

Sport24.ru 04:13 
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Левандовски назвал лучших «девяток» в мире: «Бензема, Вернер, Суарес, Агуэро и Мбаппе»

Sports.ru 03:00
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Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе

Metaratings 02:52
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