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Дэвис назвал «бомбардирское» прозвище Левандовского
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис раскрыл бомбардирское прозвище своего одноклубника Роберта Левандовского.В источнике
Подробнее о событии
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Левандовски повторил рекорд Обамеянга по голам за сезон в Бундеслиге

Евро-футбол.ру 17 июня в 02:42
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Дэвис назвал «бомбардирское» прозвище Левандовского

Матч ТВ 17 июня в 01:27
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Дэвис — о Левандовски: «Он просто взял и забил 31 гол за сезон. Поэтому мы зовем его Леванголски»

Sport24.ru 17 июня в 01:07 
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