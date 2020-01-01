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Левандовски считает, что «Золотой мяч» должен достаться ему
PROСПОРТ Казахстан
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высоко оценил свое выступление в минувшем сезоне. По его словам, он был лучшим бомбардиром во всех турнирах, в которых принял участие.В источнике
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Левандовски считает, что «Золотой мяч» должен достаться ему

ProstoProSport 00:15 
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Роберт Левандовский: любой другой футболист с моими показателями выиграл бы «Золотой мяч»

Чемпионат вчера в 23:42
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Левандовский назвал футболиста, который был достоин «Золотого мяча» в 2020 году

Матч ТВ вчера в 20:35
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