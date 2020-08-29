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Левандовски сказал, что отдал бы «Золотой мяч» себе
PROСПОРТ Казахстан
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что не думал о «Золотом мяче» и индивидуальных наградах.В источнике
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Левандовски рассказал, кому бы он отдал «Золотой мяч»

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Левандовски вручил бы себе «Золотой мяч»

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