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Левандовски выбыл на месяц из-за травмы
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски пропустит четыре недели из-за травмы.В источнике
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Левандовский пропустит 4 недели из-за травмы, полученной в матче ЛЧ с «Челси»

Sportbox.RU вчера в 11:59
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Левандовски пропустит один месяц, травмировав колено в матче против «Челси»

Советский спорт вчера в 11:47 
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Левандовски пропустит четыре недели из-за травмы

Sport.ru вчера в 11:28
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