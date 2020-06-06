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Байер — Бавария 2:4
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Леверкузенский "Байер" и мюнхенская "Бавария" определились со стартовыми составами на матч 30-го тура чемпионата Германии.В источнике
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«Бавария» в гостях обыграла «Байер», команды забили шесть мячей на двоих

Metaratings 11:30
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«Бавария» победила «Байер», Левандовский побил собственный рекорд результативности

Sportbox.RU 11:24
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«Бавария» выиграла 11 матчей подряд. Общий счет – 36:7

Sports.ru 11:31
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