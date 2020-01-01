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Левандовский назвал пять лучших нападающих в мире – в списке нет Месси
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский назвал свой рейтинг пяти лучших форвардов мира, передает источник.В источнике
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Левандовски включил Вернера в свой топ-5 центрфорвардов мира

Soccer.ru 00:55 
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Левандовский назвал пять лучших нападающих в мире – в списке нет Месси

ProstoProSport вчера в 23:20 
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Левандовский назвал топ-5 лучших центральных нападающих в мировом футболе

Матч ТВ вчера в 21:56
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