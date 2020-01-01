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Левандовский назвал топ-5 лучших «девяток» в мировом футболе
Sports.ru
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мирововм футболе.В источнике
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Левандовски назвал лучших «девяток» в мире: «Бензема, Вернер, Суарес, Агуэро и Мбаппе»

Sports.ru 03:00
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Левандовский назвал топ-5 лучших «девяток» в мировом футболе

Metaratings 02:52
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Левандовски включил Вернера в свой топ-5 центрфорвардов мира

Soccer.ru 00:55 
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