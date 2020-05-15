Левандовский назвал топ-5 лучших «девяток» в мировом футболе

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мирововм футболе.