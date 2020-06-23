Сегодня мадридский «Атлетико» проведет матч против «Леванте»

Матч пройдет в городе Ла-Нусия на домашнем стадионе «Леванте». Мадридский «Атлетико» занимает четвертое место в чемпионате и борется за путевку в Лигу чемпионов.