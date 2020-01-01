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Левников выступил против проверки арбитров на детекторе лжи
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Бывший футбольный арбитр международной категории, а ныне инспектор Николай Левников поделился мнением о проверке судей на детекторе лжи. Ранее проверку на полиграфе не прошёл Алексей Еськов, которому теперь грозит пожизненное отстранение от судейской деятельности.В источнике
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Валерий Газзаев
футболист
На мой взгляд, проверять судей на полиграфе нельзя. В таком случае мы демонстрируем им недоверие. Они ведь могут ошибаться точно так же, как и футболисты. Но если вы сомневаетесь в арбитре, не нужно вообще допускать его до работы. Повторюсь, судьям полиграф не нужен.CT news01:43
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Левников выступил против проверки арбитров на детекторе лжи

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Николай Левников: «Не надо судей на детектор лжи. Есть другие возможности определить, как судил арбитр»

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Созин — о проверке Еськова на детекторе лжи: «Следующий шаг — газовая камера»

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