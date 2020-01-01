Левников выступил против проверки арбитров на детекторе лжи
Бывший футбольный арбитр международной категории, а ныне инспектор Николай Левников поделился мнением о проверке судей на детекторе лжи. Ранее проверку на полиграфе не прошёл Алексей Еськов, которому теперь грозит пожизненное отстранение от судейской деятельности.В источнике На мой взгляд, проверять судей на полиграфе нельзя. В таком случае мы демонстрируем им недоверие. Они ведь могут ошибаться точно так же, как и футболисты. Но если вы сомневаетесь в арбитре, не нужно вообще допускать его до работы. Повторюсь, судьям полиграф не нужен.CT news01:43