Валерий Газзаев футболист

На мой взгляд, проверять судей на полиграфе нельзя. В таком случае мы демонстрируем им недоверие. Они ведь могут ошибаться точно так же, как и футболисты. Но если вы сомневаетесь в арбитре, не нужно вообще допускать его до работы. Повторюсь, судьям полиграф не нужен.

CT news

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