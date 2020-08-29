НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Аргументы и ФактыАргументы и Факты
Личный контракт Миранчука в «Аталанте» ещё не согласован
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Аргументы и Факты
  • Soccer.ru
  • FootballHD
  • Sports.ru
  • РБК спорт
  • Спорт день за днем
  • Газета.Ru
  • Спорт уик-энд
  • Советский спорт
  • ODDS.ru
  • Матч ТВ
  • Чемпионат
  • Нева Спорт
Агент футболиста Вадим Шпинёв рассказал, что сейчас они ждут личного контракта.В источнике
Подробнее о событии
alt

Алексей Сафонов: Почему Еськов крайний? Давайте всех судей на полиграфе проверим. Да и футболистов

Советский спорт 08:56
alt

Агент Миранчука заявил, что игрок не согласовал контракт с «Аталантой»

РИА Новости 05:02
alt

Агент Миранчука: контракт с «Аталантой» еще не согласован

Футбол России 04:44
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости