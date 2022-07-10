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Лидер фан-движения «Локомотива» высказал игрокам клуба позицию по Fan ID

Лидер фан-движения «Локомотива» высказал игрокам клуба позицию по Fan ID.
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Глава United South Иван Крылов обратился к футболистами после товарищеского матча с «Динамо» (3:3), объяснив, почему болельщики объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.
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«Локомотив» накроет баннером с числом 12 трибуну решивших не приходить на игры болельщиков.
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Лидер фанатского движения «Локомотива» обратился к футболистам после матча с «Динамо»
Футбол на Куличкахвчера в 16:34
Лидер фан-движения «Локомотива» высказал игрокам клуба позицию по Fan ID
Sports.ruвчера в 15:42
«Этот протест не против вас, а против абсурда». Лидер фанатов «Локомотива» обратился к игрокам из-за Fan ID
Sport24.ruвчера в 15:22
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