Sports.ruЛидер фан-движения «Локомотива» высказал игрокам клуба позицию по Fan IDЛидер фан-движения «Локомотива» высказал игрокам клуба позицию по Fan ID.Sports.ruГлава United South Иван Крылов обратился к футболистами после товарищеского матча с «Динамо» (3:3), объяснив, почему болельщики объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.Sports.ru«Локомотив» накроет баннером с числом 12 трибуну решивших не приходить на игры болельщиков.Sports.ruЧитать далееСвернутьSports.ruSport24.ruЕвро-футбол.руПодробнее о событииЛидер фанатского движения «Локомотива» обратился к футболистам из-за Fan IDЕвро-футбол.ру18:11Лидер фанатского движения «Локомотива» обратился к футболистам после матча с «Динамо»Футбол на Куличкахвчера в 16:34Лидер фан-движения «Локомотива» высказал игрокам клуба позицию по Fan IDSports.ruвчера в 15:42«Этот протест не против вас, а против абсурда». Лидер фанатов «Локомотива» обратился к игрокам из-за Fan IDSport24.ruвчера в 15:22Показать ещёОценить