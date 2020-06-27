НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииФедун написал письмо в МВД в поддержку обвиняемых фанатов «Спартака»Футболист «Спартака» Кутепов может пропустить матч против ЦСКАЧерчесов присутствует на матче РПЛ «Спартак» — «Уфа»Общественная палата Москвы вступилась за фанатов «Спартака»Главное«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииФедор Смолов забил гол в ворота «Барселоны»«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти«Ростову» разрешили играть с «Арсеналом» основным составом«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»Вести.RuЛидеры фанатского движения «Спартака» задержаны в МосквеСпорт-Экспресс18Спорт-ЭкспрессРБКRT на русскомФутбол РоссииСоветский спортSports.ruSoccernews.ruMetaratingsПодъёмЕвро-футбол.руFootballHDСпорт день за днемВести.RuГазета.RuОбщественное телевидение РоссииMockva.ruOvdinfo.orgВечерняя МоскваВ субботу, 27 июня, в преддверии матча 24-го тура российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Уфой" полиция Москвы задержала двух лидеров фанатского движения "красно-белых".В источнике Комментировать22Подробнее о событии «Спартак» проиграл VAR со счетом 0:2 и не победил «Уфу» (видео)Советский спорт 11:36Федун о задержаниях фанатов «Спартака»: «Я не понимаю, что происходит»Sports.ru 09:36Известного фаната «Спартака» «Профессора» после задержания оштрафовали на 5 тысяч рублей и опустилиSport24.ru 10:24 рекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииФедун написал письмо в МВД в поддержку обвиняемых фанатов «Спартака»Футболист «Спартака» Кутепов может пропустить матч против ЦСКАЧерчесов присутствует на матче РПЛ «Спартак» — «Уфа»Общественная палата Москвы вступилась за фанатов «Спартака»Главное«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииФедор Смолов забил гол в ворота «Барселоны»«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти«Ростову» разрешили играть с «Арсеналом» основным составом«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»Новости