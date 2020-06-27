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Лидеры фанатского движения «Спартака» задержаны в Москве
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В субботу, 27 июня, в преддверии матча 24-го тура российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Уфой" полиция Москвы задержала двух лидеров фанатского движения "красно-белых".В источнике
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