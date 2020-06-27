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Лидеры фанатского движения «Спартака» задержаны в Москве
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В субботу, 27 июня, в преддверии матча 24-го тура российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Уфой" полиция Москвы задержала двух лидеров фанатского движения "красно-белых".В источнике
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Фанатов «Спартака», задержанных перед игрой с «Уфой», отпустили со штрафом в 5 000 рублей

Sports.ru 17:35
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Идет охота на «Спартак», идет охота... Теперь задержали Профессора. Кто следующий? Джикия? Федун?

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Известного фаната «Спартака» «Профессора» после задержания оштрафовали на 5 тысяч рублей и опустили

Sport24.ru 10:24 
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