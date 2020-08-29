НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ«Тампа-Бэй» благодаря двум очкам Кучерова победила «Бостон»«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млнСудью Алексея Еськова могут пожизненно отстранить от футболаРакич одержал победу над Смитом в главном бою UFC Vegas 8Sport24.ru«Лидс» Бьелсы оформил трансфер защитника «Фрайбурга» за 13 млн евроSports.ru2Sports.ruГазета.Ru«Лидс» заключил с 24-летним футболистом контракт до лета 2024 года. По информации transfermarkt, немецкий клуб заработал на трансфере 13 млн евро.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Лидс» объявил о подписании контракта с защитником «Фрайбурга»Советский спорт 18:54«Лидс» подписал центрального защитника сборной ГерманииМатч ТВ 17:21«Лидс» объявил о переходе защитника «Фрайбурга»Чемпионат 16:54рекламаГлавное«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ«Тампа-Бэй» благодаря двум очкам Кучерова победила «Бостон»«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млнСудью Алексея Еськова могут пожизненно отстранить от футболаРакич одержал победу над Смитом в главном бою UFC Vegas 8Новости