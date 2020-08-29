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«Лидс» Бьелсы оформил трансфер защитника «Фрайбурга» за 13 млн евро
Sports.ru
  • Sports.ru
«Лидс» заключил с 24-летним футболистом контракт до лета 2024 года. По информации transfermarkt, немецкий клуб заработал на трансфере 13 млн евро.В источнике
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