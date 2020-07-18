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«Лидс Юнайтед» вернулся в АПЛ спустя 16 лет
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Трёхкратный чемпион Англии по футболу «Лидс Юнайтед» досрочно обеспечил себе выход из Чемпионшипа (второго по силе футбольного дивизиона страны) в Английскую премьер-лигу (АПЛ).В источнике
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Милнер поздравил «Лидс» с возвращением в АПЛ. 16 лет назад он вылетел с командой из премьер-лиги

Sportbox.RU 04:09
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Милнер, вылетавший с «Лидсом» из АПЛ, поздравил клуб с возвращением

РИА Новости 03:41
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Маркус Рашфорд поздравил «Лидс» с выходом в АПЛ и тут же удалил твит

Чемпионат 05:02
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