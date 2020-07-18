НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Вест Хэм» выиграл у «Уотфорда» в матче чемпионата Англии по футболу«Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич». Прогноз: Билич, Митрович и Гектор приблизятся к АПЛОбъявлена сборная 35-го тура Английской премьер-лигиДжейми Ланнистер поздравил «Лидс» и Бьельсу с выходом в премьер-лигу«Ливерпуль» разинул рот, «Шеффилд» поперхнулся жвачкойГлавноеФигуристка Александровская погибла после падения из окна«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничестваАргентинский форвард Гайч высказался о переходе в ЦСКАГоловин забил мяч в товарищеском матче за «Монако»Комитет по этике РФС предложил отстранить Дзюбу от игры со «Спартаком»RT на русском«Лидс Юнайтед» вернулся в АПЛ спустя 16 летМатч ТВ19Матч ТВBookmaker-ratings.ruLiveResult.RuУНИАНSports.ruLiveSport.ruСпорт-ЭкспрессSoccernews.ruRT на русскомUA-ФутболГазета.RuMetaratingsSportbox.RUPROСПОРТ КазахстанTheUK.oneСпорт день за днемЕвро-футбол.руГол.руFootball-fun.ruТрёхкратный чемпион Англии по футболу «Лидс Юнайтед» досрочно обеспечил себе выход из Чемпионшипа (второго по силе футбольного дивизиона страны) в Английскую премьер-лигу (АПЛ).В источнике Комментировать5Подробнее о событии Милнер поздравил «Лидс» с возвращением в АПЛ. 16 лет назад он вылетел с командой из премьер-лигиSportbox.RU 04:09Милнер, вылетавший с «Лидсом» из АПЛ, поздравил клуб с возвращениемРИА Новости 03:41Маркус Рашфорд поздравил «Лидс» с выходом в АПЛ и тут же удалил твитЧемпионат 05:02рекламаЕщё по теме«Вест Хэм» выиграл у «Уотфорда» в матче чемпионата Англии по футболу«Хаддерсфилд» — «Вест Бромвич». Прогноз: Билич, Митрович и Гектор приблизятся к АПЛОбъявлена сборная 35-го тура Английской премьер-лигиДжейми Ланнистер поздравил «Лидс» и Бьельсу с выходом в премьер-лигу«Ливерпуль» разинул рот, «Шеффилд» поперхнулся жвачкойГлавноеФигуристка Александровская погибла после падения из окна«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничестваАргентинский форвард Гайч высказался о переходе в ЦСКАГоловин забил мяч в товарищеском матче за «Монако»Комитет по этике РФС предложил отстранить Дзюбу от игры со «Спартаком»Новости