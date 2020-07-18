«Лидс Юнайтед» вернулся в АПЛ спустя 16 лет

Трёхкратный чемпион Англии по футболу «Лидс Юнайтед» досрочно обеспечил себе выход из Чемпионшипа (второго по силе футбольного дивизиона страны) в Английскую премьер-лигу (АПЛ).