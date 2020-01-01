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«Лидс» вернулся в Премьер-Лигу спустя 16 лет
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"Лидс" гарантировал себе прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу, где последний раз выступал в сезоне 2003/04.В источнике
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Бьелса со второй попытки вернул «Лидс» в АПЛ. Прощайте, 16 лет разбитых надежд!

Sports.ru 17:25
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Славные времена вернувшегося в АПЛ «Лидса» и подробный разбор дерби. Лучшие тексты 17 июля

Матч ТВ 16:11
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«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет

Футбол России 14:59
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