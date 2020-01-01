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«Лидс» вернулся в Премьер-Лигу спустя 16 лет
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"Лидс" гарантировал себе прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу, где последний раз выступал в сезоне 2003/04.В источнике
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Подробнее о событии
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«Вернулись туда, где вы и должны быть». Милнер поздравил «Лидс» с выходом в АПЛ

Чемпионат 02:32
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Милнер поздравил «Лидс» с возвращением в АПЛ. Он вылетал с командой из премьер-лиги в 2004 году

Спорт-Экспресс 02:58
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Славные времена вернувшегося в АПЛ «Лидса» и подробный разбор дерби. Лучшие тексты 17 июля

Матч ТВ вчера в 16:11
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