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«Лидс Юнайтед» вернулся в АПЛ спустя 16 лет
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Трёхкратный чемпион Англии по футболу «Лидс Юнайтед» досрочно обеспечил себе выход из Чемпионшипа (второго по силе футбольного дивизиона страны) в Английскую премьер-лигу (АПЛ).В источнике
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