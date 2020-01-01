«Лидс» согласовал трансфер Родриго с «Валенсией» за 30+10 млн евро

Клубы пришли к принципиальному согласию по трансферу. Родриго обойдется новичку АПЛ в 30 миллионов евро + 10 миллионов в качестве бонусов за достижение определенных целей.