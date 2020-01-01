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«Лидс» согласовал трансфер Родриго с «Валенсией» за 30+10 млн евро
Soccernews.ru
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Клубы пришли к принципиальному согласию по трансферу. Родриго обойдется новичку АПЛ в 30 миллионов евро + 10 миллионов в качестве бонусов за достижение определенных целей.В источнике
Подробнее о событии
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«Валенсия» сообщила о переходе форварда Родриго в «Лидс»

Матч ТВ вчера в 18:17
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«Валенсия» объявила о переходе Родриго в «Лидс»

Sports.ru вчера в 17:58
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«Валенсия» подтвердила договорённость с «Лидсом» по трансферу Родриго

Чемпионат вчера в 17:55
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