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«Лидс» выиграл у «Фулхэма» в матче с семью голами
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«Лидс» одержал победу над «Фулхэмом» в матче второго тура АПЛ. Команды забили семь мячей на двоих.В источнике
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Вернувшийся в АПЛ спустя 16 лет «Лидс» одержал первую победу в сезоне

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«Лидс» обыграл «Фулхэм» в домашнем матче АПЛ. Команды забили 7 голов

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«Лидс» обыграл «Фулхэм» и одержал первую победу после возвращения в АПЛ

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