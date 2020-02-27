Футбол на Куличках

Лига Европы. «Севилья» - ЧФР. Текстовая трансляция

В 23:00 мск. начинается ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между испанской "Севильей" и румынским ЧФР (стадион "Рамон Санчес Писхуан").