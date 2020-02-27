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«Байер» выбил «Порту» из Лиги Европы
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Леверкузенцы обыграли «драконов» и дома, и в гостях.В источнике
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«Байер» обыграл «Порту» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Спорт-Экспресс вчера в 14:50
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«Байер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, дважды обыграв «Порту»

Sports.ru вчера в 14:47
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Португалия осталась без еврокубков. В феерическом матче «Шахтёр» выбил «Бенфику» из ЛЕ

Чемпионат вчера в 18:26
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