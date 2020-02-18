Атлетико — Ливерпуль 1:0 (1-й тайм)

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. В официальных матчах клубы встречались четыре раза.