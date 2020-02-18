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Атлетико — Ливерпуль 1:0 (1-й тайм)
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В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Ливерпуль». Матч пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. В официальных матчах клубы встречались четыре раза.В источнике
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Подробнее о событии
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Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала, Атлетико - Ливерпуль, Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 14:00
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Лига чемпионов. «Атлетико» - «Ливерпуль». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 14:55
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«Атлетико» — «Ливерпуль». Прямая трансляция

Sport24.ru 13:19
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