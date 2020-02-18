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«Ливерпуль» объявил заявку на матч с «Атлетико» в Лиге Чемпионов
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21 футболист "Ливерпуля" вошел в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.В источнике
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Подробнее о событии
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«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Sport24.ru 05:28 
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Видеотрансляция матча «Атлетико» – «Ливерпуль» начнется в 23:00. Текстовый онлайн тоже будет

Sports.ru 05:10
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«Атлетико» попытается остановить неудержимый «Ливерпуль», Холанд встретится с Мбаппе

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