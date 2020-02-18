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«Ливерпуль» отправился в Мадрид на игру с «Атлетико»
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"Ливерпуль" отправился на гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико".В источнике
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Подробнее о событии
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«Атлетико» — «Ливерпуль». Прямая трансляция

Sport24.ru 13:19
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«Атлетико» не проигрывал в 12 последних еврокубковых матчах на своем поле. Но букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом

Sports.ru 11:57
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Атлетико Мадрид – Ливерпуль: мадридцы порадуют голами

Legalbet 10:13
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