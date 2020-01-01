Лига чемпионов. «Барселона» примет «Наполи»

Сегодня, 8 августа, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 22:00 по московскому времени.