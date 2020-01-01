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Бомбардир.руБомбардир.ру
Лига чемпионов. «Барселона» примет «Наполи»
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Сегодня, 8 августа, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 22:00 по московскому времени.В источнике
Подробнее о событии
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Сегодня станут известны последние четвертьфиналисты футбольной Лиги Чемпионов

Эхо Москвы 15:06
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Лига чемпионов. «Барселона» примет «Наполи»

Бомбардир.ру 06:32
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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» принимает «Наполи», «Челси» встретится с «Баварией»

Sport.ru 04:29
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