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Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»
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В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».В источнике
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