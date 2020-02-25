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Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»
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В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».В источнике
Подробнее о событии
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«Барселона» считается фаворитом первого матча с «Наполи» в Лиге чемпионов

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«Наполи» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч 1/8 финала ЛЧ

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