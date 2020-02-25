НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Бомбардир.руБомбардир.ру
Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»
Факты и комментарии
  • Факты и комментарии
  • Спорт-Экспресс
  • ГЛАС.RU
  • FootballHD
  • Сегодня (Киев)
  • ODDS.ru
  • RBC.ua
  • LiveSport.ru
  • Газета.Ru
  • Российская газета
  • УНИАН
  • NEWS.am Sport
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Комсомольская правда
  • Soccernews.ru
  • Tricolor TV Magazine
  • TheUK.one
  • Матч ТВ
В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».В источнике
Подробнее о событии
alt

Марадона рассказал, кого будет поддерживать в матче «Наполи» и «Барселоны»

Sportbox.RU 08:24
alt

Марадона рассказал, кого будет поддерживать в матче «Наполи» и «Барселоны»

Матч ТВ 08:24
alt

Марадона будет болеть за «Наполи» в матче с «Барселоной»

Спорт-Экспресс 08:52
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости