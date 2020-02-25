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Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»
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В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».В источнике
Подробнее о событии
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«Наполи» сыграет дома с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Советский спорт 05:43 
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Егор Титов: "Месси проявит себя в матче с "Наполи".»

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