УЕФА составил план завершения Лиги чемпионов

Как сообщает AS, в следующую среду УЕФА утвердит план для завершения Лиги чемпионов. 12 августа в Лиссабоне пройдет мини-турнир, в котором 8 клубов сыграют в формате плей-офф из одного матча.