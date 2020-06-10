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УЕФА составил план завершения Лиги чемпионов
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Как сообщает AS, в следующую среду УЕФА утвердит план для завершения Лиги чемпионов. 12 августа в Лиссабоне пройдет мини-турнир, в котором 8 клубов сыграют в формате плей-офф из одного матча.В источнике
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УЕФА: Никаких решений о формате завершения Лиги чемпионов не принято

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УЕФА опроверг информацию о готовом решении по формату завершения ЛЧ

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