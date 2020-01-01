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Лига наций. Россия принимает Сербию, Турция против Венгрии
Спорт-Экспресс
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В стартовом туре Лиги наций сборная России играет дома с Сербией, а Турция встречается с Венгрией. Лига наций Группа В3 1-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.В источнике
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Лига наций: расписание и результаты матчей 3 сентября

Спорт-Экспресс 02:00
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Лига наций. Германия против Испании, Украина – Швейцария

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