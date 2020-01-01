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Лигу Европы доиграют в Германии
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УЕФА определился с форматом доигровки Лиги Европы, сообщает Sky Sport Italia.В источнике
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Лигу Европы доиграют в Германии

Общественная служба новостей вчера в 17:35
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Финал Лиги Европы пройдет 21 августа в Кельне

Metaratings вчера в 14:30
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ЛЕ доиграют в формате «финала восьми» в Германии. Сначала клубы проведут ответные матчи 1/8 финала

Sports.ru вчера в 14:25
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