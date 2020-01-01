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Pravda.RuPravda.Ru
Лигу чемпионов доиграют в формате «Финала четырёх» в Германии
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УЕФА разрабатывает план завершения Лиги чемпионов. Матчи должны состояться в августе, сообщает Sky Sport Italia. Союз может доиграть Лигу чемпионов в формате "Финала четырёх".В источнике
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Источник: УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов на стадионах Германии

Советский спорт 05:10
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Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх»

Чемпионат 04:41
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Лига чемпионов может быть доиграна в формате «Финала четырех» в Германии, а не в Турции (Sky Sport Italia)

Sports.ru 04:26
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