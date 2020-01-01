Лигу чемпионов доиграют в формате «Финала четырёх» в Германии

УЕФА разрабатывает план завершения Лиги чемпионов. Матчи должны состояться в августе, сообщает Sky Sport Italia. Союз может доиграть Лигу чемпионов в формате "Финала четырёх".