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Лигу чемпионов могут доиграть в Лиссабоне в формате «Финала восьми»
Газета.Ru
  • Piter.tv0:20
УЕФА почти выбрал формат проведения оставшихся игр Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне. Как утверждает Mundo Deportivo, скорее всего, еврокубки планируют доиграть в формате «Финала восьми». Матчи же будут проводиться в Лиссабоне.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает Mundo Deportivo, помимо возможного проведения финала Лиги чемпионов в Лиссабоне, в португальской столице и вовсе может состояться доигровка четвертьфинальных, полуфинальных и финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Football.ua вчера в 08:59
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СМИ: Лигу чемпионов могут доиграть в Лиссабоне в формате «финала восьми»

Газета.Ru 09:25
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