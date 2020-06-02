Лигу чемпионов могут доиграть в Лиссабоне в формате «Финала восьми»
УЕФА почти выбрал формат проведения оставшихся игр Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне. Как утверждает Mundo Deportivo, скорее всего, еврокубки планируют доиграть в формате «Финала восьми». Матчи же будут проводиться в Лиссабоне.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает Mundo Deportivo, помимо возможного проведения финала Лиги чемпионов в Лиссабоне, в португальской столице и вовсе может состояться доигровка четвертьфинальных, полуфинальных и финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.