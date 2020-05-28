Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх»
Стало известно, что после четвертьфинала Лига чемпионов будет доигрываться в формате «Финала четырёх». Команды, участвующие в турнире, проведут матчи на своих стадионах. Финал пройдет не в Стамбуле, как планировалось ранее, а в Германии.В источнике
С чего всё начиналось
Оставшиеся матчи 1/8 финала должны пройти 7-8 августа, четвертьфиналы планируется провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча, сообщает Sky Sport Italia.