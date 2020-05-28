НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
CT newsCT news
Лигу чемпионов могут доиграть в Германии в формате «Финала четырёх»
Sportliga.com
  • Piter.tv0:21
Стало известно, что после четвертьфинала Лига чемпионов будет доигрываться в формате «Финала четырёх». Команды, участвующие в турнире, проведут матчи на своих стадионах. Финал пройдет не в Стамбуле, как планировалось ранее, а в Германии.В источнике
4
С чего всё начиналось
Оставшиеся матчи 1/8 финала должны пройти 7-8 августа, четвертьфиналы планируется провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча, сообщает Sky Sport Italia.
Вести.Ru вчера в 07:10
Подробнее о событии
alt

Турция может принять финал Лиги чемпионов в 2021 году вместо России

Metaratings 06:56
alt

ЛЧ могут доиграть в формате «финала четырех», «Бавария» переделала клубные шарфы в маски. Новости коронавируса

Sport24.ru 03:00 
alt

«Рено» остаётся в Формуле-1, Лигу чемпионов могут доиграть в Германии. Главное к утру

Чемпионат 01:30
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости