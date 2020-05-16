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Линделеф рассказал, почему вместо хоккея выбрал футбол
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктор Линделеф признался, что мог стать хоккеистом, но выбрал футбол.В источнике
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Линделеф: "Лучший футболист вместе с которым я играл? Ибрагимович!"

Soccer.ru 17:26 
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Линделеф рассказал, почему вместо хоккея выбрал футбол

Sport24.ru 17:09 
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Линделеф о лучшем партнере за карьеру: «Златан. Выдающийся игрок»

Sports.ru 16:42
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