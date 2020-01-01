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Линекер надеется, что «Барселона» позволит Месси уйти
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер выразил надежду, что форварду Лионелю Месси не помешают уйти из «Барселоны». Аргентинец намерен покинуть каталонцев и расторгнуть контракт.В источнике
Подробнее о событии
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Линекер: «Будет ужасно, если дело закончится судом между „Барселоной“ и Месси»

Soccernews.ru 15:19
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Линекер надеется, что «Барселона» позволит Месси уйти

Спорт-Экспресс 15:03
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Линекер: «Надеюсь, что „Барселона“ поможет Месси, если он решит покинуть клуб»

Евро-футбол.ру 14:55
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