Линекер надеется, что «Барселона» позволит Месси уйти

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер выразил надежду, что форварду Лионелю Месси не помешают уйти из «Барселоны». Аргентинец намерен покинуть каталонцев и расторгнуть контракт.