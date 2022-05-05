Новости
Будьте в Плюсе
Чемпионат
Чемпионат

Линекер назвал встречи «Реала» и «Ман Сити» одними из самых захватывающих в истории ЛЧ

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, ныне являющийся экспертом на британском телевидении, высказался о победе мадридского «Реала» над «Манчестер Сити» (3:4, 3:1 д.в.) в полуфинале Лиги чемпионов.
Чемпионат
«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют против «Ливерпуля».
Спорт-Экспресс
До 90-й минуты "королевский клуб" уступал 0:1, но дубль Родриго перевёл встречу в овертайм, в котором гол Бензема с пенальти отправил "Реал" в финал турнира.
Sport.ru
В 1-м матче «Манчестер Сити» победил 4:3. Англичане могут выйти в финал ЛЧ во 2-м сезоне подряд.
Бомбардир.ру
Евро-футбол.ру
Газета.Ru
Sport24.ru
Sports.ru
Бомбардир.ру

Подробнее о событии

Линекер: «„Манчестер Сити“ играл лучше и проиграл из-за невезения»
Soccer.ru01:23
Линекер назвал встречи «Реала» и «Ман Сити» одними из самых захватывающих в истории ЛЧ
Чемпионат23:46
Линекер: «Манчестер Сити» был лучше, но проиграл из-за невезения
Евро-футбол.ру01:23
Гари Линекер: «„Ман Сити“ был лучше и проиграл из-за невезения, но у этого „Реала“ грандиозный характер»
Sports.ru18:47
Линекер восхищен полуфинальным противостоянием «Реала» и «Манчестер Сити»
Спорт-Экспресс18:19
«Вот почему футбол чертовски хорош». Линекер — о матче «Реал» — «Манчестер Сити»
Sport24.ru17:40
Линекер: «„Манчестер Сити“ был явно лучше „Реала“, англичанам не повезло»
Бомбардир.ру18:10
Ещё по теме

Гвардиола объяснил поражение в ответном матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил поражение в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА от мадридского «Реала».
BetOn00:26

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в дополнительное время и вышел в финал Лиги чемпионов

"Реал" переиграл "Манчестер Сити" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:1. Игра прошла в Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабеу".
Спорт-Экспресс17:36

Анчелотти прокомментировал волевую победу «Реала» над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал волевую победу в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (3:1).
Чемпионат18:45

Анчелотти стал первым тренером, игравшим в пяти финалах Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал первым тренером, игравшим в пяти финалах Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс17:57

Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов за сезон

Нападающий «сливочных» Карим Бензема стал вторым футболистом, сумевшим забить 10 голов в плей-офф Лиги чемпионов в одном сезоне.
Чемпионат17:18

Новости