ЧемпионатЛинекер назвал встречи «Реала» и «Ман Сити» одними из самых захватывающих в истории ЛЧБывший футболист сборной Англии Гари Линекер, ныне являющийся экспертом на британском телевидении, высказался о победе мадридского «Реала» над «Манчестер Сити» (3:4, 3:1 д.в.) в полуфинале Лиги чемпионов.Чемпионат«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют против «Ливерпуля».Спорт-ЭкспрессДо 90-й минуты "королевский клуб" уступал 0:1, но дубль Родриго перевёл встречу в овертайм, в котором гол Бензема с пенальти отправил "Реал" в финал турнира.Sport.ruВ 1-м матче «Манчестер Сити» победил 4:3. Англичане могут выйти в финал ЛЧ во 2-м сезоне подряд.Бомбардир.руЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руГазета.RuSport24.ruSports.ruБомбардир.руПодробнее о событииЛинекер: «„Манчестер Сити“ играл лучше и проиграл из-за невезения»Soccer.ru01:23Линекер назвал встречи «Реала» и «Ман Сити» одними из самых захватывающих в истории ЛЧЧемпионат23:46Линекер: «Манчестер Сити» был лучше, но проиграл из-за невезенияЕвро-футбол.ру01:23Гари Линекер: «„Ман Сити“ был лучше и проиграл из-за невезения, но у этого „Реала“ грандиозный характер»Sports.ru18:47Линекер восхищен полуфинальным противостоянием «Реала» и «Манчестер Сити»Спорт-Экспресс18:19«Вот почему футбол чертовски хорош». Линекер — о матче «Реал» — «Манчестер Сити»Sport24.ru17:40Линекер: «„Манчестер Сити“ был явно лучше „Реала“, англичанам не повезло»Бомбардир.ру18:10Показать ещёОценить